Holanda faz 3 a 0 em casa e Alemanha segue sem vencer na Liga das Nações

Em processo de renovação, a seleção da Holanda derrotou a Alemanha por 3 a 0, neste sábado, em rodada do Grupo 1 da Liga das Nações. Jogando em casa, na Johan Cruijff Arena, em Amsterdã, o time holandês foi melhor ao longo de toda a partida e complicou a situação dos campeões mundiais de 2014 no novo torneio.

Em seu segundo jogo na nova competição organizada pela Uefa, a Alemanha segue sem vencer. Na rodada de abertura da Liga A do torneio, os alemães empataram sem gols com a França. Com apenas um ponto, o time comandado pelo técnico Joachim Löw vai precisar vencer seus dois jogos restantes na chave para ter chances de classificação.

Pelo formato da Liga das Nações, somente o primeiro colocado de cada um dos quatro grupos avançam às semifinais, que serão disputadas no meio do próximo ano. A França, próximo rival da Alemanha, lidera com quatro pontos. A Holanda agora soma três.

Tomando a iniciativa da partida, a Holanda controlou o jogo desde o início e deu poucas chances aos alemães, que também passam por um processo de renovação após a decepção na Copa do Mundo - foram eliminados logo na fase de grupos em solo russo.

O primeiro gol saiu aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio na área, Ryan Babel dividiu no alto com a zaga, de cabeça, e mandou no travessão. No rebote, o zagueiro e capitão Virgil van Dijk completou, também de cabeça, para as redes com facilidade.

A Alemanha tentou responder aos 37. Porém, Müller desperdiçou grande chance ao receber pela direita e, sem sofrer marcação mais forte, bateu para fora, à esquerda do goleiro.

No segundo tempo, o duelo se tornou mais equilibrado. Mas a Holanda eram quem chegava com maior perigo ao ataque. O segundo gol acabou saindo somente aos 42 minutos, com Memphis Depay. E, já nos acréscimos, Wijnaldum selou a vitória ao disparar pela intermediária, passar por dois marcadores, deixar Boateng no chão e bater para as redes.

OUTROS RESULTADOS - Pela Liga B, a República Checa bateu a Eslováquia por 2 a 1, com gols de Michael Krmencik e Patrik Schick. Marek Hamsik descontou para os eslovacos, que jogaram em casa. Foi o primeiro triunfo dos checos na competição. Agora eles ocupam a segunda colocação do Grupo 1. Pela chave 4, a Dinamarca sustentou a ponta apesar do empate sem gols com a Irlanda, fora de casa.

Pela Liga C, dois jogos movimentaram o Grupo 3. A Noruega bateu a Eslovênia por 1 a 0, em casa, enquanto a Bulgária superou o Chipre por 2 a 1, diante de sua torcida. Os búlgaros lideram com nove pontos, seguido dos noruegueses, com seis.

Pela Liga D, o Grupo 1 teve a vitória da Geórgia sobre Andorra por 3 a 0 e o empate por 1 a 1 entre Letônia e Casaquistão. No Grupo 4, Gibraltar obteve feito histórico ao conquistar sua primeira vitória numa competição oficial. O resultado aconteceu no triunfo sobre a Armênia por 1 a 0, fora de casa. O gol histórico foi marcado por Joseph Chipolina, em cobrança de pênalti.

A seleção de Gibraltar, pequeno país com população de 30 mil habitantes, vinha de 22 derrotas consecutivas em jogos oficiais. Pela mesma chave, a Macedônia goleou Liechtenstein por 4 a 1, em casa.