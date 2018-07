Holanda goleia Letônia e se recupera nas Eliminatórias da Euro

Depois de quatro derrotas e uma magra vitória sobre o Cazaquistão desde o terceiro lugar na Copa do Mundo, a Holanda finalmente voltou a ser um time vistoso neste domingo, quando goleou a Letônia, por 6 a 0, em Amsterdã, recuperando-se pela quarta rodada das Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

Van Persie fez o primeiro, de cabeça, logo aos 6 minutos, depois de cruzamento de Robben. A ordem se inverteu aos 35, com assistência do centroavante e lindo gol de Robben, que arriscou da entrada da área e colocou no ângulo. Após cruzamento rasteiro da esquerda, Huntelaar faz o terceiro.

No segundo tempo, mais três gols. Bruna marcou aos 33, completando escanteio batido na área e desviado por Van Persie. Na sua jogada típica, cortando para a esquerda, Robben fez o quinto. No finalzinho, Huntelaar recebeu de Clasei na área e girou para fechar a goleada.

Com a goleada, a Holanda chegou a seis pontos, ainda no terceiro lugar do Grupo A. A liderança segue dividida por Islândia e República Checa, que se enfrentam ainda neste domingo, em Praga. No duelo de lanternas (com um ponto), Casaquistão e Turquia jogam em Istambul.