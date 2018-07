Holanda goleia Suécia e lidera grupo nas Eliminatórias

A vitória deixou os holandeses com 12 pontos, na liderança isolada do Grupo E. A Suécia estacionou nos seis pontos, na terceira colocação da tabela. A Hungria, que venceu a Finlândia por 2 a 1, mais cedo, ocupa a segunda posição, com nove. Na parte inferior da chave, a Moldávia venceu San Marino por 2 a 0.

Em grande ritmo, a Holanda começou a definir o seu favoritismo logo aos 4 minutos de jogo. Sneijder iniciou jogada com Van der Vaart que acionou Huntelaar para deixar os donos da casa em vantagem. Aos 36, Sneijder deu assistência para Afellay aumentar a vantagem da Holanda.

Com franco domínio do jogo, os anfitriões voltaram a balançar as redes no início do segundo tempo. Huntelaar voltou à carga, de cabeça, após grande cruzamento de Afellay pela esquerda, aos 10. Quatro minutos depois, o próprio Afellay tratou de ampliar o placar, com grande assistência de Sneijder.

A vantagem no marcador fez a Holanda reduzir o ritmo na metade do segundo tempo. E a Suécia, com uma atuação apática de Ibrahimovic, conseguiu descontar aos 25. O zagueiro Granqvist aproveitou cruzamento e, de primeira, marcou o único gol dos visitantes.