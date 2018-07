Holanda mostra preocupação com calor e gramado para partida contra o México A temperatura quente e úmida do nordeste brasileiro é uma das principais preocupações da Holanda, que já submeteu os jogadores a treinamentos pesados para que suportem o duelo contra o México válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, disse o treinador Louis van Gaal neste sábado. "Eu estava aqui há um ano e o calor era ainda maior. Mesmo assim, a umidade está muito alta, vai afetar a partida e essa é a principal razão pela qual intensificamos o treinamento para que os jogadores estejam em forma para o jogo", disse Van Gaal em entrevista coletiva na Arena Castelão antes da partida deste domingo. Estou bastante consciente de que isso também afetará o time mexicano, mas eu sei que eles estão muito mais acostumados do que nós estamos."