Holanda não vê revanche no amistoso de sábado

Isso não quer dizer, no entanto, que os holandeses vieram ao Brasil apenas para passear. Para Robben, o que vai estar em disputa no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, é a "honra" das duas seleções. "Não tem revanche. É simplesmente um amistoso que não dá para ser comparado com uma partida de Copa", afirmou o jogador, um dos maiores astros do Bayern de Munique.

Na mesma linha de raciocínio de Robben, o também atacante Dirk Kuyt classifica o amistoso de sábado "como um grande desafio" para a Holanda. "A nossa meta é a classificação para a Eurocopa. Porém, é sempre uma honra enfrentar a melhor seleção do mundo, e seria ótimo vencer o Brasil em sua casa", admitiu o jogador do Liverpool.

Com oito desfalques, entre eles o meia Sneijder, que foi carrasco do Brasil ao marcar os dois gols da vitória por 2 a 1 na Copa, a Holanda treinou na tarde desta terça-feira no campo da Gávea, sede do Flamengo. Antes da primeira atividade no País, os jogadores da seleção holandesa ganharam um kit flamenguista, com camisa oficial, boné, chaveiro e caneta do clube.

A Holanda vai permanecer no Rio até sexta-feira, quando embarca para Goiânia, onde acontecerá o amistoso contra o Brasil no sábado. Na quarta da semana que vem, a seleção holandesa também enfrentará o Uruguai em Montevidéu, em mais um teste para a disputa das Eliminatórias da Eurocopa de 2012.