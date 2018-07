Holanda reforça alerta para seus cidadãos na Copa

"Nós recebemos informação de nossos serviços de inteligência [...] de uma ameaça contra os interesses holandeses na África do Sul" durante a Copa do Mundo, afirmou uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Holanda, Ozlem Canel.

A notícia é divulgada após a prisão neste mês de um suspeito de pertencer à Al-Qaeda no Iraque. O detido é acusado de planejar um ataque durante a Copa do Mundo, que será realizada na África do Sul a partir do dia 11 de junho."Nós fomos informados sobre o homem preso no Iraque, e o que ele disse", acrescentou a porta-voz, referindo-se ao suspeito saudita de 30 anos.

A Coordenação Nacional para Contraterrorismo e o Serviço de Inteligência e Segurança Geral da Holanda informaram o governo "que não havia planos concretos para um ataque", segundo a funcionária. O Ministério das Relações Exteriores decidiu, porém, mudar suas advertências aos turistas holandeses na Copa, "como resultado desta informação".

"Havia um alerta geral de viagem antes, para algumas cidades onde o time holandês estará jogando, certos bairros que devem ser evitados. Agora, nós estamos falando para nossos cidadãos ficarem mais vigilantes em toda a África do Sul."

O aviso postado no site do ministério modifica a categoria de risco de "terrorismo" do texto. Ainda que a ameaça de terrorismo na própria Holanda seja limitada, os "interesses holandeses em outros países são vulneráveis", afirma o texto, sem citar as razões para isso.

"Isso também se aplica aos interesses holandeses durante a Copa do Mundo na África do Sul", aponta o documento. "Nós avisamos os visitantes na África do Sul, em particular os que vão assistir aos jogos e outros eventos relativos ao time holandês, estejam vigilantes."