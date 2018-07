Holanda revela temor com ameaça terrorista na Copa

Autoridades de segurança da Holanda disseram nesta quarta-feira que estão levando a sério as ameaça aos fãs de futebol depois de um que um suspeito de terrorismo preso no Iraque afirmou que considerava realizar ataques contra torcedores holandeses ou dinamarqueses na Copa do Mundo da África do Sul. Mas os responsáveis combate ao terrorismo dos países afirmaram que eles ainda não estão planejando nenhuma nova medida de segurança como resposta.

Judith Sluiter, coordenadora do setor antiterrorismo do governo holandês, disse que os comentários feitos pelo saudita Abdullah Azam Saleh al-Qahtani, preso pelo exército iraquiano, estavam em consonância com a percepção da sua agência sobre ameaças potenciais. "Os interesses holandeses fora do país estão mais em risco do que dentro do país no momento", disse Sluiter. "Aqui, eles são limitados, mas no exterior, eles são importantes."

Al-Qahtani, disse em uma entrevista na prisão, que ele considerou atacar as equipes holandesas e dinamarquesas ou torcedores para vingar supostos insultos ao Islã. "Nós discutimos a possibilidade de vingança para os insultos ao profeta [Maomé] ao atacar a Dinamarca e a Holanda", disse Al-Qahtani "Se não fôssemos capazes de atingir as equipes, então nosso alvo seriam os torcedores".

Os holandeses seriam alvos de ataque por conta de filmes feitos por Geert Wilders, um político de direita. Já a publicação de caricaturas com o profeta muçulmano Maomé é o motivo da fúria contra os dinamarqueses.