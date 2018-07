Holanda se acerta em amistoso em casa e massacra a Costa do Marfim por 5 a 0

O técnico Dick Advocaat parece ter recolocado a seleção da Holanda em seu caminho habitual. Neste domingo, em amistoso disputado no estádio do Feyenoord, em Roterdã, o time não tomou qualquer conhecimento da Costa do Marfim e goleou por 5 a 0.

Essa foi a segunda vitória consecutiva desde que Dick Advocaat reassumiu a seleção holandesa, que corre sérios riscos de não se classificar à Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Na última quarta-feira, fora de casa, a equipe já havia vencido o Marrocos por 2 a 1.

Confirmado no início de maio, Dick Advocaat está em sua terceira passagem pela seleção holandesa, após já tê-la comandado entre 1992 e 1994 e entre 2002 e 2004. E demonstrou estar no caminho certo: se não tinha vencido nenhum jogo no ano até a sua chegada, a equipe triunfou neste domingo pela segunda vez consecutiva.

Com Arjen Robben e Memphis Depay em campo, mas Wesley Sneijder no banco de reservas, a Holanda foi superior desde o início e abriu o placar logo aos 13 minutos, com o zagueiro Joël Veltman. Robben, de pênalti, e o próprio Veltman ampliaram ainda no primeiro tempo. E, na etapa final, o meia Davy Klaassen e o atacante Vincent Janssen completaram o massacre.

A seleção holandesa volta a campo nesta sexta-feira, agora pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo. Encara Luxemburgo, em casa, e precisa manter a boa sequência para não se complicar ainda mais no Grupo A, em que é apenas a quarta colocada com sete pontos, atrás de Bulgária (nove pontos), Suécia (10) e França (13).

Ainda neste domingo, com Edinson Cavani escalado, mas sem Luis Suárez no seu ataque, a seleção do Uruguai decepcionou e foi derrotada pela Irlanda por 3 a 1, em Dublin. O atacante do Paris Saint-Germain, contudo, sofreu uma lesão no início do jogo e precisou ser substituído.

Contando com o apoio da torcida, a seleção irlandesa pressionou e abriu o placar com Jonathan Walters aos 28 minutos, mas José Gimenez empatou pouco depois. Já na etapa final, Cyrus Christie e James McClean garantiram o triunfo.

Com dois gols do meia Mkhitaryan, do Manchester United, a Armênia venceu São Cristóvão e Neves por 5 a 0. Já a seleção de Luxemburgo, próxima adversária da Holanda, ganhou da Albânia por 2 a 1.