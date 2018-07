Holanda só empata com a Bélgica e mantém jejum de vitórias contra o adversário

Países vizinhos e rivais no futebol, Holanda e Bélgica disputaram um equilibrado amistoso nesta quarta-feira em Amsterdã. Depois de um primeiro tempo dominado pelos holandeses e a etapa final superior dos belgas, o empate por 1 a 1 ficou de bom tamanho para ambos os lados.

Longe de seus melhores dias, a Holanda, no entanto, viu seguir vivo um longo tabu diante da Bélgica. O empate desta quarta-feira foi a sétima partida consecutiva sem vitória do país diante do rival. O último triunfo holandês aconteceu há quase 20 anos, em setembro de 1997. Na ocasião, Jaap Stam, Kluivert e Berkgamp marcaram os gols do 3 a 1.

Diante de seu torcedor, a Holanda começou melhor nesta quarta. Depois de algumas boas oportunidades criadas pelos lados do campo, os donos da casa abriram o placar aos 38 minutos. Vertonghen cometeu pênalti em Lens. Klaassen bateu firme, no meio do gol, e fez o primeiro.

O gol acordou a Bélgica, que cresceu no segundo tempo. Diante da superioridade técnica do adversário, os holandeses se retraíram. Os visitantes chegaram a reclamar bastante de um pênalti em Carrasco, mas o árbitro marcou a falta fora da área.

O empate só não saiu antes porque Lukaku estava em péssimo dia e perdeu dois gols na pequena área. Mas aos 36, Carrasco selou o resultado. O jogador do Atlético de Madrid recebeu na intermediária, caminhou e encheu o pé. A bola ainda desviou e matou o goleiro Stekelenburg, que ficou no meio do caminho.

O amistoso desta quarta-feira serviu como preparação para estas seleções para a próxima rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018. Neste domingo, a Holanda visita Luxemburgo. No mesmo dia, a Bélgica recebe a Estônia.

Em outro amistoso de preparação para as Eliminatórias Europeias realizado nesta quarta, a Grécia recebeu a Bielo-Rússia e foi surpreendida. Sergey Politevich, no primeiro tempo, marcou o único gol da vitória por 1 a 0 dos visitantes.