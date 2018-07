Holanda tenta evitar eliminação nas Eliminatórias da Euro

Terceira colocada na Copa do Mundo de 2014, a Holanda busca um milagre nesta terça-feira para continuar com chances de se classificar à Eurocopa de 2016 pela repescagem. Com 13 pontos, os holandeses estão na quarta colocação do Grupo A, dois atrás da Turquia, em terceiro. Islândia e República Checa já estão classificadas e vão decidir o destino dos rivais.

A Holanda precisa derrotar os checos em Amsterdã e torcer para os islandeses superarem a Turquia em Konya. Os turcos jogam pelo empate, já que levam vantagem por terem derrotado os holandeses por 3 a 0.

A última vez que a Holanda ficou fora da Eurocopa foi em 1984, justamente na França, que volta a sediar o evento no próximo ano. A eliminação prematura desta vez será ainda pior, já que o torneio agora conta com 24 participantes.

Nesta segunda-feira, com um gol de Ibrahimovic, a Suécia passou pela Moldávia por 2 a 0, mas não conseguiu garantir vaga direta no Grupo G porque a Rússia derrotou o Montenegro pelo mesmo placar. Os suecos terão de buscar a classificação pela repescagem, assim como a Ucrânia, que perdeu da Espanha por 1 a 0 e ficou em terceiro no Grupo C.

CRÍTICA

O ídolo Johan Cruyff não poupou críticas à seleção holandesa em sua coluna no jornal De Telegraaf. Na publicação, o ex-jogador do Barcelona reclama da falta de criatividade contra equipes menores. "Contra equipas mais fracas não conseguimos construir jogo, por isso não atacamos". Em outro trecho, o ex-treinador ainda reclamou da participação de um dos principais nomes da equipe na partida contra o Cazaquistão: "Custa ver que Van Persie, no tempo em que esteve em campo, tocou uma vez na bola".