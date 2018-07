Holanda terá 2 desfalques para amistoso com Alemanha; realização do jogo é avaliada Virgil van Dijk e Riechedly Bazoer decidiram ficar fora do grupo da seleção da Holanda que enfrenta a Alemanha na terça-feira em um amistoso em Hanover devido a contusões, disse a associação holandesa de futebol KNVB neste sábado.