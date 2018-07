Holanda vence Andorra em casa e lidera Grupo D pelo saldo de gols

ROTERDÃ - Depois de decepcionar na Eurocopa, a Holanda já soma três vitórias seguidas nas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2014. Nesta sexta-feira, a equipe do técnico Louis van Gaal recebeu Andorra, segundo pior time da Europa no ranking da Fifa, e venceu por 3 a 0.

Diante de um adversário tão fraco (que não vence desde 2004), o placar acabou sendo decepcionante para os holandeses. Van der Vaart fez o primeiro gol logo aos 7 minutos, com assistência de Huntelaar. Esse depois fez o segundo, aos 15. Para fechar a contagem, Schaken aproveitou vacilo da zaga e completou cruzamento vindo da esquerda.

Nos outros dois jogos do Grupo D nesta sexta-feira, vitórias dos visitantes, ambas por 1 a 0. Em Istambul, a Romênia bateu a Turquia com um gol de Grozav nos acréscimos do primeiro tempo. Já a Hungria passou pela Estônia em gol marcado por Hajnal.

Com os resultados, Holanda e Romênia dividem a liderança do grupo com nove pontos, com os vice-campeões mundiais à frente pelo saldo de gols. A Hungria vem em terceiro, com seis pontos, três a mais que a Turquia. Estônia e Andorra não pontuaram. Na próxima rodada, terça-feira, uma série de confrontos diretos. O jogo dos líderes será em Bucareste.