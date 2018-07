Holanda vence Bulgária e se mantém com chances de se classificar à Copa do Mundo

A seleção holandesa segue sonhando com uma vaga na Copa do Mundo da Rússia. Neste domingo, em partida disputada em Amsterdã, a equipe derrotou a Bulgária por 3 a 1 e se manteve com chances de se classificar nas Eliminatórias Europeias do Mundial de 2018.

O bom resultado deixou a Holanda na terceira posição do Grupo A, com 13 pontos, um na frente da própria Bulgária. A chave é liderada pela Suécia, que venceu a Bielo-Rússia por 4 a 0, e pela França, que ainda jogará neste domingo contra Luxemburgo. As duas seleções somam 16 pontos.

Massacrada pela França na última rodada, ao perder por 4 a 0, a Holanda entrou em campo sabendo que precisava vencer para se manter com chances. E, com Arjen Robben como grande estrela, a equipe do técnico Dick Advocaat não decepcionou.

O apoio da torcida holandesa surtiu efeito e o meia Davy Pröpper abriu o placar logo aos sete minutos. A vantagem não diminuiu o ímpeto do time mandante, que seguiu melhor até o intervalo, embora não tenha conseguido ampliar.

E foi com Robben que a Holanda chegou ao segundo gol, aos 22 da etapa final. Georgi Kostadinov até descontou dois minutos depois, mas Davy Pröpper novamente marcou aos 35, de cabeça, e garantiu o triunfo. Vice-campeã mundial em 2010 e terceira colocada em 2014, a Holanda segue com chances de disputar a Copa da Rússia.

Na outra partida da chave, mesmo jogando fora de casa, a Suécia não tomou conhecimento da Bielo-Rússia e goleou por 4 a 0, com gols de Emil Forsberg, Christoffer Nyman, Marcus Berg e Andreas Granqvist.

Dependendo apenas de si mesma para se garantir ao menos na repescagem, a Suécia duela agora contra Luxemburgo, em casa, no dia 7 de outubro, mesmo dia em que a Holanda encara a Bielo-Rússia, fora. E, três dias depois, em Amsterdã, as duas seleções fazem um confronto direto já na última rodada.

Ainda neste domingo, pelo Grupo H, a Estônia venceu o Chipre por 1 a 0, em casa. E, pelo Grupo B, as Ilhas Faroe superaram Malta por 1 a 0.