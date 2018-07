Holanda vence Chile e garante liderança do Grupo B

As duas equipes já tinham assegurado sua classificação e faltava intensidade no jogo disputado na Arena Corinthians até Fer cabecear sozinho para abrir o placar dois minutos depois de entrar em campo, no segundo tempo.

Depay ampliou no final da partida ao completar para o gol um passe de Arjen Robben.

A Holanda, vice-campeã em 2010, ganhou seus três jogos e vai agora enfrentar o segundo colocado do Grupo A, provavelmente México ou Croácia, enquanto o Chile, que terminou em segundo, com seis pontos, vai jogar contra o vencedor do Grupo A, liderado pelo Brasil antes da última rodada.

A Espanha, que venceu a Austrália por 3 x 0 nesta segunda-feira, terminou em terceiro lugar, com três pontos, e os australianos ficaram com zero.