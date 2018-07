Holanda vence Estônia e mantém 100% no Grupo D

Agora a equipe do técnico Louis Van Gaal tem 15 pontos em cinco jogos no Grupo D, abrindo cinco pontos em relação a Hungria e Romênia, que nesta sexta empataram em 2 a 2, em Budapeste. O romeno Chipciu marcou aos 47 minutos do segundo tempo, garantindo a igualdade no placar. Mais cedo, a Turquia venceu a lanterna Andorra por 2 a 0 e somou seu sexto ponto.

Na Amsterdã Arena, a Holanda abriu o placar com Van der Vaart, apenas aos 2 minutos do segundo tempo, depois de boa jogada de Janmaat. Foi também o lateral-direito do Feyenoord que deu o cruzamento para Van Persie fazer o segundo. Schaken fechou o placar já no finalzinho.

GRUPO B - Os italianos, que folgam nesta rodada, comemoraram a surpreendente derrota da República Checa para a Dinamarca, por 3 a 0, em casa, com gols de Cornelius, Kjaer e Zimling. Isso porque os checos estacionam em cinco pontos, empatados exatamente com os dinamarqueses.

Mais cedo, a Bulgária contou com três gols de Tonev para vencer Malta, exatamente a próxima adversária da Itália, por 6 a 0, em Sofia. Com o resultado os búlgaros têm nove pontos, contra 10 dos italianos, que lideram a chave com um jogo a menos.