Holanda ganha fora e respira nas Eliminatórias da Euro

O momento não é dos melhores - não tem jogado bem desde a Copa do Mundo do ano passado e vem de derrota em casa para os Estados Unidos em partida amistosa -, mas uma vitória nesta sexta-feira era de suma importância para a seleção da Holanda nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016, que será na França. E ela veio por 2 a 0 sobre a Letônia, fora de casa, na cidade de Riga, que faz com que os holandeses se mantenham vivos no Grupo A.

Para a competição continental do ano que vem, se classificam os dois primeiros de cada grupo e o terceiro terá de jogar uma repescagem. E é nesta colocação que a Holanda está, agora com 10 pontos, atrás de Islândia e República Checa. Em Riga, a vitória veio com os gols de Wijnaldum e Narsingh, ambos somente na parte final do segundo tempo.

Os surpreendentes líderes da chave se enfrentaram nesta sexta-feira, em Reykjavik. Dona da casa, a Islândia mostrou as razões de ser a grande surpresa da Europa neste momento e ganhou de virada da República Checa por 2 a 1. Assim, assumiu a liderança com 15 pontos, dois a mais que os checos. Os gols saíram no segundo tempo e os visitantes marcaram primeiro com Borek Dockal, aos 10 minutos. Aos 15, os islandeses empataram com Aron Gunnarsson e viraram com Kolbeinn Sigthorsson, aos 31.

Também nesta sexta-feira, em Astana, a Turquia se manteve na luta por uma caga ao derrotar o Casaquistão por 1 a 0 - gol de Arda Turan, aos 38 minutos do segundo tempo. Com oito pontos, os turcos estão na quarta colocação. Os casaques estão na lanterna com 1, dois pontos atrás da Letônia, a quinta colocada.