Holanda x Alemanha: horário, onde assistir e o que está em jogo

Holanda x Alemanha se enfrentam neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília) pela segunda rodada do grupo 1 da Liga das Nações, em duelo que marca o encontro de duas seleções tradicionais, que buscam recuperar a credibilidade mundial. A França é a líder do grupo, com quatro pontos.

Holanda x Alemanha terá a exibição do canal TNT e também a transmissão em tempo real do Estado. A seleção holandesa, que não conseguiu sequer a classificação para a última Copa do Mundo, vem de derrota por 2 a 1 para a França e anteriormente derrotou o Peru por 2 a 1.

Já a Alemanha ainda tenta recuperar a credibilidade após ser eliminada na primeira fase do Mundial da Rússia. No último amistoso, o time comandado por Joachim Löw também venceu o Peru por 2 a 1 e antes havia empatado sem gols com a França.