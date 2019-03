Holanda x Alemanha: onde assistir ao vivo ao jogo pelas Eliminatórias

Holanda e Alemanha jogam neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Johan Cruijff, em Amsterdã, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Euro.

Holanda x Alemanha terá transmissão do canal TNT e minuto a minuto do Estado. A Holanda lidera o Grupo C com três pontos, ao lado da Irlanda do Norte. Já a Alemanha estreia na competição neste domingo.

Na primeira rodada, a Holanda goleou a Bielo-Rússia por 4 a 0. Depois do confronto com os alemães, a equipe laranja enfrentará Inglaterra - pela Liga das Nações - e novamente a Alemanha, pelas Eliminatórias para a Euro.

Já Alemanha tenta se reerguer. Ainda com a imagem manchada pela campanha pífia na Copa do Mundo, o time germânico empatou com a Sérvia na quarta-feira, por 1 a 1, em amistoso, e depois dos holandes vai enfrentar a Bielo-Rússia e a Estônia.