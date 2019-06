Holanda x Canadá: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

Na briga pela primeira posição do Grupo E da Copa do Mundo, Holanda e Canadá vão se enfrentar nesta quinta-feira, às 13 horas (horário de Brasília), no Stade Auguste-Delaune, na cidade de Reims, na França, pela terceira rodada.

Onde assistir Holanda x Canadá ao vivo

Holanda x Canadá terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV.

Os dois times, ambos com seis pontos, brigam pela primeira posição da chave. Em teste, esta colocação garante um adversário mais fácil nas oitavas de final: o segundo colocado do Grupo D - no momento é o Japão.

Ainda sem perder pontos no Mundial, a equipe holandesa derrotou Nova Zelândia e Camarões por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente. O Canadá exibe campanha semelhante, com duas vitórias em dois jogos: sobre o rival da Oceania e da África por 2 a 0 e 1 a 0. Os dois rivais mais fracos da chave seguem sem pontuar.