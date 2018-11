Holanda x França: onde assistir ao vivo e horário do duelo pela Liga das Nações

Holanda e França jogam nesta sexta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), no estádio De Kuip, em Roterdâ, pela quinta rodada da Liga das Nações. As duas equipes disputam a liderança e classificação no grupo 1, com os franceses tendo uma boa vantagem perante os holandeses. Veja a rodada completa da Uefa League.

Holanda x França terá a transmissão da TNT e acompanhamento ao vivo do Estado. Os franceses chegam na partida como líderes do grupo, com sete pontos, seguidos pelos holandeses, com três e a Alemanha, que soma apenas um ponto. Um empate da seleção da França já será o suficiente para ela garantir a classificação à semifinal da Uefa League.

A Holanda, que não disputou a última Copa do Mundo, vem de um empate por 1 a 1 com a Bélgica, em amistoso, e anteriormente derrotou a Alemanha por 3 a 0, pela Liga das Nações. A França também bateu os germânicos - 2 a 1 - na rodada passada da Liga das Nações e anteriormente empatou por 2 a 2 com a Islândia, em amistoso.

Próximos jogos da Liga das Nações

Sexta-feira (16/11)

17h45: Holanda x França

17h45: Eslováquia x Ucrânia

17h45: País de Gales x Dinamarca

17h45: Chipre x Bulgária

17h45: Eslovênia x Noruega

17h45: Gibraltar x Armênia

17h45: Liechtenstein x Macedônia

Sábado (17/11)

12h: Sérvia x Montenegro

15h: Turquia x Suécia

15h: Malta x Kosovo

15h: Azerbaijão x Ilhas Faroé

17h45: Itália x Portugal

17h45: Albânia x Escócia

17h45: Romênia x Lituânia

Domingo (18/11)

12h: Inglaterra x Croácia

15h: Irlanda do Norte x Áustria

15h: Moldávia x Luxemburgo

15h: San Marino x Bielorrússia

17h45: Suíça x Bélgica

17h45: Grécia x Estônia

17h45: Hungria x Finlândia

Segunda-feira (19/11)

15h: Andorra x Letônia

15h: Geórgia x Cazaquistão

17h45: Alemanha x Holanda

17h45: República Checa x Eslováquia

17h45: Dinamarca x Irlanda

17h45: Bulgária x Eslovênia

17h45: Chipre x Noruega

17h45: Macedônia x Gibraltar

17h45: Liechtenstein x Armênia

Terça-feira (20/11)

17h45: Portugal x Polônia

17h45: Suécia x Rússia

17h45:Montenegro x Romênia

17h45: Escócia x Israel

17h45: Sérvia x Lituânia

17h45: Kosovo x Azerbaijão

17h45: Malta x Ilhas Faroé