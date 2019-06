Holanda x Inglaterra: onde assistir ao vivo ao jogo pela Liga das Nações

Holanda e Inglaterra se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, Portugal, pela semifinal da primeira edição da Liga das Nações. O vencedor do confronto encara na grande decisão o ganhador de Suíça x Portugal, que jogam na quarta-feira.

Transmissão de Holanda x Inglaterra

Holanda x Inglaterra terá transmissão ao vivo do canal TNT. O portal do Estado também fará tempo real da partida minuto a minuto.

A presença da Holanda na fase final da competição mostra a recuperação da equipe, que acabou ficando de fora da Eurocopa de 2016 e da Copa do Mundo da Rússia em 2018. A base do time conta com grandes revelações como De Jong, van de Beek, De Ligt e Depay, além do campeão da Liga dos Campeões e melhor jogador do campeonato inglês, Van Dijk.

Quarta colocada no último Mundial, a Inglaterra tenta encerrar seu jejum de títulos, que dura desde a quando sediou a Copa do Mundo de 1966. A equipe de Gareth Southgate tem como principais nomes para o jogo Harry Kane, Sterling, Rashaford e a sensação do Borussia Dortmund Jadon Sancho, de apenas 19 anos.