Holanda x Japão: transmissão e horário do jogo pela Copa do Mundo Feminina

Holanda e Japão se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), em Rennes, na França, em um confronto que vale a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina. O vencedor deste duelo vai encarar Itália ou China, que também jogam nesta terça-feira.

Transmissão de Holanda x Japão

Holanda x Japão terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV, que também vai passar a partida online pelo seu site e aplicativo.

A Holanda chega nas oitavas com 100% de aproveitamento. Ela foi líder do Grupo E com nove pontos, à frente do Canadá (6), Camarões (3) e Nova Zelândia (0). Na última rodada, derrotou o Canadá por 2 a 1 em um confronto direto pela liderança do grupo.

Já o Japão tem uma campanha mais modesta. As japonesas fizeram quatro pontos e terminaram na segunda posição do Grupo D, atrás da Inglaterra, que fez nove, e à frente da Argentina (2) e Escócia (1). Na última quarta-feira, a seleção japonesa perdeu por 2 a 0 para a Inglaterra.