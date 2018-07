Holandês assume Tunísia para duelo por vaga na Copa O holandês Ruud Krol será o técnico da seleção da Tunísia no decisivo duelo com Camarões, válido pelas Eliminatórias Africanas, que definirá um dos cinco representantes do continente na Copa do Mundo de 2014. Ele vai substituir Nabil Maaloul, após a Federação Tunisiana de Futebol aceitar formalmente o pedido de saída do treinador, feito antes da reviravolta que classificou a equipe para a fase final do torneio classificatório.