Holandês Babel se lesiona durante treino para Copa

A seleção holandesa ganhou uma preocupação nesta sexta-feira em Seefeld, na Áustria, onde está se concentrando para a Copa do Mundo da África do Sul. O atacante Ryan Babel sofreu uma aparente lesão no tendão da perna direita e teve que sair do treinamento.

Por enquanto, não há nenhuma palavra da comissão médica em relação à seriedade da lesão do jogador do Liverpool. Se for constatada uma grave lesão, não será a primeira vez que o atacante desfalcará a Holanda na véspera de uma competição importante.

Babel não pôde disputar a Eurocopa de 2008, realizada na Áustria e Suíça, por causa de uma ruptura dos ligamentos do tornozelo. A seleção holandesa está no Grupo E, juntamente com Camarões, Japão e Dinamarca, com quem estreia no dia 14 de junho, em Johannesburgo.