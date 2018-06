Holandês da Lazio é convocado para audiência após problema em teste antidoping

O zagueiro holandês da Lazio, Stefan de Vrij, foi convocado pelo promotor da Agência Nacional Antidoping (NADO, na sigla em italiano) para uma audiência nesta sexta-feira. Segundo a Lazio, trata-se apenas de uma "questão burocrática".

Segundo informações divulgadas pela rádio francesa RMC Sport, após a vitória da Lazio por 2 a 0 sobre o Verona, em 19 de fevereiro, De Vrij teve que fazer dois testes de urina para atingir a quantidade mínima para a análise, mas assinou apenas um documento.

O zagueiro 26 anos, que tem mais de 30 partidas pela seleção holandesa, está na Lazio desde 2014 e despertou o interesse de Manchester United, Liverpool e Inter de Milão. Como o contrato do jogador se encerra ao final desta temporada europeia, ele tem grandes chances de deixar a Lazio.

De Vrij pode ser o terceiro jogador pego no doping durante esta edição da Série A do Campeonato Italiano Nesta sexta, o meia brasileiro João Pedro, do Cagliari, foi suspenso de forma preventiva por tempo indeterminado pelo uso do diurético hidroclorotiazida. O jogador foi pego no doping em dois testes: após o confronto no qual a sua equipe empatou por 0 a 0 com o Sassuolo, no dia 11 de fevereiro, e no dia 17 do mesmo mês, depois da derrota para o Chievo por 2 a 1.

Além do brasileiro, Fabio Lucioni, capitão do Benevento, foi banido em janeiro por um ano após testar positivo para o esteroide clostebol e o médico do Benevento, Walter Giorgione, acabou recebendo uma dura suspensão de quatro anos por ter administrado o uso da substância proibida em um spray para o atleta.