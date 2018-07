Holandês da Roma é suspenso por 2 jogos por cavar pênalti em clássico com a Lazio

O meia Kevin Strootman foi suspenso pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta terça-feira por cavar um pênalti a favor da Roma no clássico com a Lazio, no último domingo, pelo Campeonato Nacional. A entidade entendeu que a simulação do holandês tratou-se de uma "atitude antidesportiva" e, por isso, decidiu puni-lo com dois jogos de gancho.

"O jogador Strootman, depois de tirar o seu pé da bola, fez um giro desnatural com uma queda no chão que, de forma alguma, poderia ser atribuída à tentativa de buscar a bola do rival da Lazio, Wallace, tendo consequência (o pênalti). Como foi uma conduta antidesportiva séria, obviamente não percebida pelo árbitro, e em particular resultou na marcação de um pênalti, o jogador está suspenso por duas partidas", explicou a FIGC.

Aos 44 minutos do primeiro tempo do clássico, Strootman foi lançado na área da Lazio, quando o placar apontava 1 a 0 para o adversário. Após dominar a bola, caiu no chão diante da tentativa do brasileiro Walace de lhe tirar a posse. O zagueiro, no entanto, sequer tocou no holandês, mas o árbitro errou e marcou o pênalti, que seria convertido por De Rossi. No fim, no entanto, a Roma perdeu por 3 a 1 e ficou ainda mais distante da briga pelo título.

Com 75 pontos, nove atrás da líder Juventus, a Roma ficará sem Strootman para duas importantes e difíceis partidas pelo Campeonato Italiano, inclusive diante do próprio time de Turim, dia 14 de maio. Antes, a equipe duelará com o Milan, no próximo domingo.