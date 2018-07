Holandês Kuyt estende contrato com o Liverpool até 2013

Kuyt, de 30 anos, chegou ao Liverpool por nove milhões de libras em 2006, contratado junto ao Feyenoord, e se tornou um xodó da torcida devido a seu jogo coletivo e pelo comprometimento dentro de campo.

"Desde o dia em que eu entrei, me senti querido. Esse sentimento nunca acabou", afirmou Kuyt, que marcou três gols na vitória sobre o Manchester United, pelo Campeonato Inglês, no mês passado. Ele já fez 11 gols na atual temporada europeia.

O ex-treinador Roy Hodgson descreveu Kuyt como um "coelhinho da Duracell", devido a sua raça. O atual técnico, Kenny Dalglish, também ficou impressionado com o desempenho do holandês.

"Ele tem sido um grande empregado do clube. Ele trabalha muito duro, é bom dentro e fora do vestiário, marcou alguns gols recentemente e sua recompensa é a extensão do contrato", afirmou Dalglish ao website do clube.

"Ele está feliz com isso, e nós estamos felizes por ele e por termos ele. Desde quando assumi, ele joga na frente, ele pode jogar na ponta direita e na ponta esquerda também e nos dá muitas opções."

"Não sei em qual posição ele fica mais contente, mas uma coisa inquestionável é que ele está feliz aqui, então vamos colocá-lo em campo e pedir para que jogue."

O Liverpool, sexto colocado no Campeonato Inglês, com 48 pontos em 32 partidas, visita o vice-líder Arsenal no domingo.