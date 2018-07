Holandês Seedorf dá nota sete à temporada do Botafogo Em visita à feira de negócios Soccerex, no Rio, Seedorf avaliou o ano do Botafogo como satisfatório, mas lamentou que o time não tenha conquistado objetivos maiores na temporada. O holandês acredita que o próximo ano pode render mais frutos, se o trabalho for mantido.