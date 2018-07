Holandês Sneijder esbanja confiança para a Copa do Mundo

LAGOS - O meio-campista holandês Wesley Sneijder diz estar cheio de confiança para a Copa do Mundo depois de lutar para recuperar sua forma de quatro anos atrás, quando foi um dos principais destaques do torneio na África do Sul.

"Tenho uma boa sensação a respeito da Copa", disse ele em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira em Lagos, Portugal, onde a seleção da Holanda se prepara durante uma semana em um campo de treinamento para o Mundial no Brasil. "Estou cheio de confiança. Melhorei minha forma nesta temporada, e por isso não tive qualquer preocupação em assumir meu lugar na seleção holandesa."

Sneijder, que ajudou os holandeses a chegar à final em 2010 e foi eleito melhor jogador em campo por algumas vezes, afirma que a nova formação 5-3-2 irá trazer à tona o melhor de seu futebol. "Serve às minhas melhores qualidades", declarou ele sobre o sistema, no qual deve jogar pouco atrás de Robin van Persie e Arjen Robben, primeiras opções do técnico Louis van Gaal no ataque, com os meio-campistas Nigel de Jong e Daley Blind dando cobertura em sua retaguarda. "É uma formação que me permite me concentrar no ataque e ser um dos três jogadores de criação na linha de frente", afirmou.

Sneijder, de 29 anos, disse aos repórteres ter tido uma temporada turbulenta no turco Galatasaray. Inicialmente ele sofreu para entrar em forma, o que o levou a ser posto de lado temporariamente pelo técnico da seleção da Holanda, Louis Van Gaal. "Há momentos na carreira em que você diz a si mesmo ‘posso fazer melhor, não estou nem perto do meu ponto alto", firmou. "É aí que você tem que mudar o disco e tentar tirar o máximo de si mesmo. É o que fiz nos últimos meses, muito mais do que o normal. Investi em mim mesmo."

A Holanda começa sua campanha na Copa com um jogo contra a Espanha pelo Grupo B em 13 de junho, uma repetição da final sul-africana, e a seguir enfrenta Austrália e Chile.