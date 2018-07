Holandês Van der Vaart assina com Betis após salvar o Hamburgo De volta à elite do Campeonato Espanhol depois de ser campeão da divisão de acesso, o Betis confirmou nesta segunda-feira a sua primeira grande contratação para a próxima temporada. Chegou a Sevilha o volante holandês Rafael van der Vaart, de 32 anos, que tem no currículo mais de 100 partidas pela seleção.