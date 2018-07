Holandeses comemoram bom futebol no Mundial

A Holanda foi a primeira equipe da Copa do Mundo a confirmar os 100% de aproveitamento na primeira fase. Ao ganhar os três jogos - contra Espanha, Austrália e Chile -, a seleção se classificou em primeiro lugar no grupo B e, segundo o elenco, a colocação é importante para colocar no calendário da segunda fase adversários teoricamente mais fáceis.

"Queríamos terminar em primeiro lugar não por evitar um confronto com o Brasil, mas sim para ter jogos menos complicados", comentou o zagueiro Stefan de Vrij. "Terminamos a primeira etapa com três vitórias e da melhor forma possível. Estamos jogando bem e ainda podemos melhorar ao longo dos confrontos do mata-mata", completou.

De acordo com o meia Wesley Sneijder, os resultados na primeira fase fazem a equipe chegar mais confiante para a parte decisiva da competição. "Ganhamos de três adversários fortes e terminar em primeiro lugar com vitórias convincentes nos dá confiança para nos prepararmos para qualquer adversário", afirmou o jogador.

Uma das preocupações da equipe é o calor que vai enfrentar no próximo jogo. "Sabemos o quanto é quente em Fortaleza. Vamos ter que ter atenção especial a isso para evitar desgaste", comentou o zagueiro Ron Vlaar. A partida pela oitavas de final será no próximo domingo e está marcada para as 13 horas.