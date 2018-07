Homem de confiança, Leandro Almeida vira vilão no Palmeiras

Anunciado pelo Palmeiras no dia 26 de junho do ano passado, Leandro Almeida chegou ao clube cheio de moral, sendo a primeira indicação do técnico Marcelo Oliveira, que chegou 11 dias antes. Após uma longa negociação, a diretoria palmeirense conseguiu tirá-lo do Coritiba, mas até agora o sentimento é muito maior de decepção do que satisfação pela aquisição do jogador. Para piorar, o clube teve chance de fazer negócio com ele, mas o treinador vetou sua saída.

Na partida contra o São Bento, mais um grave erro fez o zagueiro se “queimar” ainda mais com a torcida e dirigentes. Antes, o Vitória havia formalizado uma proposta para levá-lo por empréstimo, mas Marcelo Oliveira pediu para ele ficar, pois seria mais utilizado nesta temporada. Para tirá-lo do Coritiba no ano passado, o Palmeiras pagou R$ 3,2 milhões por 50% de seus direitos econômicos e ele assinou contrato válido até junho de 2019.

Entretanto, até mesmo Marcelo Oliveira parece ter desistido do jogador. Logo após a partida, terminada empatada por 2 a 2, o treinador não escondeu a irritação com Leandro Almeida e antecipou sua saída do time, mesmo sabendo que poderia se desgastar com o elenco, que pouco antes saiu em defesa do companheiro.

Nos bastidores do clube, Leandro Almeida é considerado um jogador que consegue mostrar bom futebol apenas quando está motivado e contando com o apoio de companheiros e torcida. “Ele precisa sentir que confiam nele”, disse uma pessoa ligada a comissão técnica. Quando pressionado, tem maior dificuldades para se concentrar.

Os jogadores, logo após o jogo, já saíram em defesa do companheiro, mas a torcida parece não perdoar suas falhas. A cada toque na bola que ele dava, a maioria dos palmeirenses presentes no Pacaembu vaiavam e nas mídias sociais, o nome do jogador foi um dos mais comentados após a partida e chegou a estar entre os termos mais comentados do país no Twitter.

A ideia inicial de Marcelo Oliveira é tirar o zagueiro da equipe para ser preservado. Roger Carvalho atuará ao lado de Vitor Hugo até que Edu Dracena se recupere. Embora o Vitória e outros clubes brasileiros ainda estejam de olho no defensor, ele deve permanecer no clube, por enquanto, já que foi inscrito no Campeonato Paulista.