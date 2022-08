Homem é agredido e tem jaqueta preta arrancada por torcedores do Palmeiras no Allianz Parque; veja

Durante o empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, realizado neste domingo no Allianz Parque, cenas lamentáveis foram registradas no Setor Norte do estádio palmeirense, destinado às torcidas organizadas. Em vídeos que circulam nas redes sociais, um homem vestindo uma jaqueta preta é agredido por torcedores da equipe paulista.

Ainda não se sabe se a agressão foi motivada pelo fato do homem estar trajado de preto, cor do arquirival Corinthians, ou por supostamente estar com uma camiseta do Flamengo por baixo da jaqueta. Nas imagens divulgadas, um dos torcedores palmeirenses aparece segurando uma peça de tom avermelhado.

Nas imagens, é possível ver o homem cercado por torcedores, que rasgam a parte de cima de sua vestimenta até retirá-la totalmenete. Ainda é possível ver um torcedor da equipe paulista agredindo o suposto torcedor rival com socos na cabeça. Posteriormente, o homem agredido foi retirado do local. Até o momento, nenhum dos clubes se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

Dentro de campo, o Flamengo abriu o placar ainda no primeiro tempo em cabeçada de Victor Hugo. Na segunda etapa, após bela jogada, Raphael Veiga finalizou de fora da área para empatar a partida. O resultado manteve o Palmeiras no topo da tabela, com 8 pontos de diferença sobre o vice-líder Fluminense. O Flamengo, por sua vez, é o terceiro, com 40 pontos, 9 a menos que o rival paulista.

REGISTRO DE TORCEDORES INFILTRADOS

Em registros divulgados por torcedores nas redes sociais, foi possível identificar torcedores do Flamengo 'infiltrados' na torcida do Palmeiras, ou seja, fora do setor destinado aos rubro-negros, que esteve lotado para a partida. Nas imagens, foi possível ver um torcedor, também vestindo uma jaqueta preta, mostrando o símbolo do Flamengo escondido em uma das mangas. Pela primeira vez desde 2019 o Flamengo pôde contar com torcida visitante no Allianz Parque, casa do Palmeiras.