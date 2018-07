Homem é preso por suposto ataque racista a jogador do Manchester City

As autoridades inglesas revelaram na noite desta terça-feira que um homem foi denunciado e preso pelo suposto ataque racista contra o meia Raheem Sterling, do Manchester City e da seleção inglesa.

A suposta agressão foi denunciada pelo jornal The Daily Telegraph. Segundo o periódico, o jogador de 23 anos foi alvo de chutes e ofensas raciais quando chegou ao CT, antes do jogo válido pelo Campeonato Inglês, do qual o Manchester City é o líder disparado, com uma das maiores vantagens da história da competição.

De acordo com a polícia local, o denunciado é Karl Anderson, de 29 anos. Ele foi mantido em custódia pelas autoridades antes de ser levado ao tribunal, nesta quarta-feira.

Apesar do suposto episódio, Sterling foi um dos destaques da partida contra o Tottenham, disputado horas depois da suposta agressão. Ele marcou dois gols na vitória por 4 a 1 que deixou o City com 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Manchester United.