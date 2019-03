Homenageado com busto no Flamengo, Leandro defende laterais Pará e Rodinei

Em um treinamento fechado no CT Ninho do Urubu, os jogadores do Flamengo encerraram neste sábado a preparação para o clássico contra o Fluminense, que será neste domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela sexta e última rodada da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca. O time já está classificado às semifinais e, por isso, o técnico Abel Braga pode poupar alguns titulares.

Para a lateral-direita, as opções são Pará e Rodinei. Um dos maiores jogadores da posição que o Flamengo já teve em sua história, Leandro defendeu os dois jogadores. "Sempre falei que o Flamengo tem bons laterais. Não são excelentes, mas são bons, jogadores voluntariosos, que marcam bem, que apoiam, que estão ajudando de alguma forma", disse o ex-jogador, homenageado pelo clube neste sábado ao ganhar um busto na Gávea, a sede do clube.

"Eu gosto dos dois, defendo os dois. Posição complicada, é difícil jogar de lateral. Defendem o Flamengo com honra. Temos de respeitar isso", completou Leandro sobre os dois jogadores que sofrem com críticas da torcida e da imprensa.

Quem pode ser contratado pelo Flamengo - apesar de já ter desmentido qualquer acerto - é o lateral-direito Rafinha, do Bayern de Munique. Leandro aprova a chegada do jogador. "Bom lateral, excelente. Será um grande reforço, sem dúvida. Flamengo está montando um time", afirmou.

No evento em sua homenagem na Gávea, Leandro foi agraciado pelo presidente Rodolfo Landim e pelo vice Rodrigo Dunshee. "Vai ficar eternizado, vai ficar aqui no Flamengo, que sempre considerei minha segunda casa. Queria que fosse aqui a homenagem. Sem dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida", disse.

Antes do evento começar, Leandro foi atencioso com os torcedores, atendendo aos pedidos de fotos e autógrafos. Após a revelação do busto, o ídolo flamenguista, embrulhado em uma bandeira com as cores do clube, comandou os cantos da torcida em sua homenagem e chorou.