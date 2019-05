Homenageado, Fred pede cautela com início do Cruzeiro no Brasileirão

Homenageado pela diretoria do Cruzeiro nesta quinta-feira, o atacante Fred pediu nesta quinta-feira paciência à torcida quanto ao desempenho do time neste início de Brasileirão. Na avaliação do jogador, que recebeu uma placa comemorativa de 100 jogos pela equipe mineira, ainda é cedo para avaliar o time na competição.

"O Brasileiro, principalmente no início, é muito difícil. Quem tem elenco mais enxuto quer começar bem para depois os pontos não fazerem tanta falta. No Brasil a disputa é muito intensa. Todas as competições que entrarmos é para estar em cima e, na reta final, arrancar para buscar o título", comentou Fred.

O Cruzeiro estreou no Brasileirão com derrota para o Flamengo. Na noite desta quarta-feira, o time se recuperou ao superar o Ceará por 1 a 0, no Mineirão. "Temos de encontrar o equilíbrio. Não podemos nos empolgar quando está tudo muito bom, mas também saber perder. O importante é que o Cruzeiro está acostumado a triunfos e títulos. Está cedo para avaliar nosso início de Brasileiro. O importante é estar no grupo de cima até a parada para a Copa América", projetou.

Em relação à Copa do Brasil, Fred comentou o futuro confronto com o Fluminense, seu ex-time, nas oitavas de final - o sorteio do duelo aconteceu nesta quinta. "Vai ser um confronto especial para mim e para o Thiago Neves. Vai ser um grande jogo, até pelo que o Fernando Diniz vem fazendo. E na Copa do Brasil não dá para escolher adversário. Vamos dar a vida para garantir a classificação", declarou.

Fred concedeu a entrevista coletiva logo após ser homenageado com a placar de 100 jogos, marca que alcançou na goleada de 4 a 0 sobre o Huracán, pela Copa Libertadores, no dia 10 de abril. Agora ele já soma 105 partidas, com 76 gols no total. No ano, ele acumula 16 gols em 19 partidas, ocupando o posto de artilheiro do País na temporada até agora.

"Toda vez que eu falo no Cruzeiro é com gratidão. Tenho dívida eterna com este clube, pois foi o Cruzeiro que me lançou no futebol internacional, tive destaque maior desde que saí do América. Vestindo esta camisa me sinto mais leve, mais feliz. Não vejo a hora de meu moleque João Pedro crescer e eu poder contar tudo que passei aqui para ele, mostrar coisas, como esta placa", comentou.