Homenageado pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo diz que não é de 'outro planeta'

O português Cristiano Ronaldo recebeu nesta quarta-feira uma camisa comemorativa pelos 400 gols marcados com a camisa do Real Madrid. Ele alcançou a expressiva marca depois de fazer os gols do time na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid na última terça, no primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, no Santiago Bernabéu.

A camisa estampada com o número 400 foi entregue ao craque pelo presidente do clube, Florentino Pérez. "Estamos um passo mais perto da final e estamos muito contentes", disse Cristiano Ronaldo. "Com dedicação e trabalho duro as coisas aparecem naturalmente. Estou contente, cheio de sorte e sou deste planeta".

Sobre os 400 gols pelo Real Madrid, o português afirmou que não esperava alcançar a marca e que quer ajudar o time a conquistar mais títulos. "É o fruto do trabalho de toda a equipe e dos torcedores, que nos apoiam sempre. É uma motivação extra jogar com essa camisa".

Em entrevista coletiva depois da vitória sobre o Atlético, o técnico Zinedine Zidane elogiou o português. "Ele marca gols e é único", disse. "É importante que de vez em quando ele descanse, ele sabe disso. Mas estou contente porque sai um jogador, entra outro e todos jogam de forma fenomenal. Estou contente com toda a equipe".

Após a vitória sobre o Atlético de Madrid e a excelente atuação de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid volta suas atenções para a acirrada disputa com o Barcelona pelo título do Campeonato Espanhol. No sábado, o time vai visitar o Granada, pela 36ª rodada.