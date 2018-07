Homenageado, Raul marca gol em amistoso do Real

MADRI - Como costumava fazer em seus jogos com a camisa do Real Madrid, o atacante Raul não deixou de balançar as redes no amistoso do time espanhol contra o Al-Sadd, do Catar. A partida, que contou até com o rei Juan Carlos nas tribunas do Santiago Bernabéu, serviu de homenagem ao atacante, um dos maiores ídolos da história do clube madrilenho.

Raul abriu o placar da partida ao receber grande passe de Di Maria e, da entrada da área, acertar belo chute em direção ao fundo das redes, aos 23 minutos. Isco, Benzema, de pênalti, e Jesé, duas vezes, marcaram os demais gols do time espanhol no segundo tempo. O Real goleou por 5 a 0 o Al-Sadd, atual time de Raul.

Antes do início da partida, Raul foi ovacionado pela torcida presente no Santiago Bernabéu. Ele foi aplaudido quando posou para fotos diante dos troféus que ajudou o Real a conquistar em 16 anos: foram três Copas dos Campeões, seis Campeonatos Espanhóis, dois Mundiais, uma Supercopa da Europa e quatro Supercopas da Espanha.

O atacante, já vestido para o início da partida, subiu as arquibancadas para cumprimentar o rei presente nas tribunas e receber mais um troféu, comemorativo de sua despedida. Com a bola rolando, Raul recebeu de Casillas a braçadeira de capitão, que ostentou até o intervalo. No segundo tempo, vestiu a camisa do rival Al-Sadd.

O amistoso contou com a participação de Cristiano Ronaldo, que jogou com a camisa 11 ao ceder a número 7 para Raul. Os brasileiros Kaká e Marcelo também entraram em campo. E o meia sofreu com vaias da torcida.