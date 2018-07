Homenagem a profissionais da RBS mortos em voo lota catedral em Florianópolis

Uma homenagem a cinco profissionais de imprensa da RBS que morreram na última terça-feira no trágico acidente aéreo com o avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia, que seria o palco do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, foi realizada neste sábado pela manhã na Catedral Metropolitana, em Florianópolis, onde a igreja ficou lotada para a cerimônia de adeus a André Luiz Goulart Podiacki, Bruno Mauri da Silva, Djalma Araujo Neto, Giovane Klein Victória e Laion Machado de Espíndula.

Os corpos destas cinco vítimas chegaram à capital catarinense no início da manhã deste sábado, após o voo que os trouxe da Colômbia ter feito uma escala no Rio de Janeiro. A cerimônia na capital catarinense foi iniciada às 10 horas, quando os sinos da igreja tocaram para simbolizar o começo do evento fúnebre.

Em Florianópolis, cerimônia lota a catedral na última homenagem aos cinco profissionais da RBS https://t.co/iJgJBTgHA9 pic.twitter.com/fMftCpp0fu — Zero Hora (@zerohora) 3 de dezembro de 2016

A cerimônia foi liderada pelo arcebispo de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck, e durante a homenagem amigos, colegas de profissão e parentes, muitos deles com camisas contendo os nomes dos falecidos, chegaram a falar ao microfone para lembrar com carinho das vítimas com mensagens de apoio e histórias da vida destes profissionais mortos de maneira trágica.

Após a cerimônia, os corpos de três dos cinco profissionais da RBS seguiram para as suas respectivas cidades natais para seus velórios e sepultamentos. Já os corpos de André Podiacki, repórter do Diário Catarinense, e Djalma Araujo Neto, cinegrafista, ficaram em Florianópolis para serem enterrados no Cemitério do Itacorubi.