Homenagem de Messi a Maradona deve causar multa ao Barcelona

A homenagem de Lionel Messi ao craque Diego Maradona, que morreu na última quarta-feira, deve ocasionar em multa ao Barcelona e um certo desconforto entre a Nike e a Adidas. O atacante fez um gol contra o Osasuna e na comemoração, exibiu a camisa do Newell´s Old Boys, clube onde Maradona atuou e é ídolo e também onde Messi iniciou a carreira. Pelo ato, o time espanhol deve ser punido com uma multa de 3 mil euros (cerca de R$ 19 mil).

O problema é que o regulamento do Campeonato Espanhol veta que o atleta mostre qualquer outra camisa durante os jogos. Além disso, o Barça é patrocinado pela Nike, enquanto a camisa do Newell´s e o próprio Messi conta com o patrocínio da Adidas.

De acordo com o jornal espanhol Sport, o ato de Messi contraria o artigo 91 do Código Disciplinar da Federação Espanhola. "O jogador de futebol que, por ocasião de ter marcado um gol ou por qualquer outra causa derivada das vicissitudes do jogo, levanta a camisa e exibe qualquer tipo de propaganda, slogan, lenda, sigla, anagramas ou desenhos, seja qual for o seu conteúdo ou a finalidade da ação, será punido, como autor de infração grave, com multa até 3 mil euros e advertência”, diz a nota. O regulamento não prevê qualquer punição ao jogador.

Nike x Adidas

Nos bastidores, a Nike não gostou de ver a imagem que corre o mundo de Messi homenageando Maradona com uma camisa em que a Adidas aparece com destaque. Por enquanto, a empresa não pretende se manifestar nem fazer qualquer tipo de protesto ao jogador, mas o ato, embora seja uma bonita homenagem, fez com que houvesse algumas críticas. Coincidentemente, Messi é patrocinado pela Adidas, o que causou ainda mais discussão.

Jogos pelas principais ligas da Europa tiveram um minuto de silêncio em homenagem ao craque, que morreu com 60 anos, em Buenos Aires. Na Espanha, Maradona atuou no Barcelona, mas não teve grande destaque.