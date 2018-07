Veja a surpresa que o Santos fez pelos 100 jogos do Lucas Lima

O meia Lucas Lima recebeu uma homenagem surpresa do Santos nesta sexta-feira por causa dos 100 jogos que ele vai completar domingo, contra o Goiás, na Vila Belmiro. Ele se preparava para participar de uma entrevista coletiva com jornalistas quando foi surpreendido por uma sala repleta de familiares, sócios do Santos e fãs. Emocionado, ele respondeu às perguntas dos torcedores. “É um sonho vestir a camisa do Santos e a camisa da seleção brasileira”, afirmou.

Até o técnico Dorival Junior participou da homenagem. Em tom descontraído, o treinador entrou na sala e perguntou: quem é o jogador mais bonito do elenco? “Eu”, respondeu Lucas Lima, de bate pronto. No final, ele tirou fotos e deu autógrafos aos torcedores.

Lucas Lima é um dos principais jogadores do elenco santista. Depois de participar bem da vitória da seleção brasileira diante da Venezuela, pelas Eliminatórias, ele atuou na partida contra o Grêmio. Apesar da derrota, foi um dos destaques da equipe. Um torcedores, no evento-surpresa, lamentou que uma falta cobrada por ele tenha batido na trave. Neste domingo, ele está confirmado para enfrentar o Goiás, na Vila Belmiro.

Após a derrota no Sul, o jogo deste domingo se tornou fundamental para o Santos permanecer no G-4. Hoje, o time ocupa a última vaga para a Libertadores com a mesma pontuação do São Paulo, mas com vantagem no saldo de gols.