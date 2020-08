Honda e Kalou treinam juntos pela primeira vez no Botafogo

Principais reforços do Botafogo para a temporada, o japonês Keisuke Honda e o marfinense Salomon Kalou treinaram juntos pela primeira vez no time carioca nesta quinta-feira. A dupla treinou com os demais jogadores da equipe alvinegra no campo anexo do estádio Engenhão, em preparação para o clássico contra o Flamengo, domingo, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão.

Contratado no início de julho, Kalou fez o seu primeiro treino no Botafogo na quarta-feira. No dia, Honda não esteve em campo porque foi poupado da partida contra o Atlético-MG devido a desgaste físico - vitória dos cariocas por 2 a 1, na noite de quarta. Então, nesta quinta, finalmente, a dupla pôde se encontrar.

O Botafogo chegou a registrar o primeiro contato deles nas redes sociais, com cumprimentos tímidos, em razão do distanciamento social, e até um abraço mais discreto. Os dois jogadores nunca jogaram juntos, mas já foram adversários em um jogo das suas seleções, curiosamente na Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Para a rodada do fim de semana, Honda deve retornar ao time, após descansar no meio de semana. Já Kalou deve ficar fora da lista de relacionados. Sua estreia ainda não tem data certa para acontecer.