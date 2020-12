Honda se manifesta e dá adeus ao Botafogo: 'Também me decepcionei, sinto muito'

Depois de dias de indefinições e boatos, o meia japonês Keisuke Honda voltou a se manifestar publicamente nesta quarta-feira para anunciar a sua despedida do Botafogo. Em suas redes sociais, o jogador publicou uma carta afirmando que está decepcionado consigo mesmo e com um sentimento de que poderia ter rendido mais no Brasil. E fez questão de agradecer todo o apoio que recebeu da torcida.

"Tenho uma coisa que quero lhes contar diretamente. Como vocês sabem, vou sair do Botafogo. No início, aceitei todas as suas críticas de que eu não poderia ter resultados. As críticas são naturais e não estou dando desculpas, eu também me decepcionei, eu sinto muito. Em segundo lugar, estou muito agradecido por tudo que vocês fizeram, foi uma ótima experiência e nunca vi e senti algo desse tamanho com os torcedores no aeroporto e no estádio quando cheguei", afirmou Honda.

"Tomei esta decisão por motivos pessoais e profissionais, mas estive muito feliz durante esta temporada. Eu também agradeço a todos os meus companheiros de equipe. Obrigado", prosseguiu o japonês, em uma postagem no Instagram, finalizando com uma mensagem dizendo que seguirá apoiando do Botafogo.

"Por último, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu pessoalmente vou buscar uma oportunidade de continuar apoiando o clube como embaixador do Botafogo na Ásia. Obrigado", encerrou a carta.

Honda já tem em mãos uma proposta para retornar à Europa e defender o Portimonense, de Portugal. O presidente do clube europeu já revelou que faltam detalhes para o acerto.

"Eu conheço muito bem o jogador. É um jogador muito valioso, apesar da idade. Todas as equipas gostariam de o ter. Faltam alguns detalhes, mas queremos resolver o mais rápido possível", disse Rodiney Sampaio, em entrevista à TV portuguesa TSF.

Ao todo, foram 27 jogos e apenas três gols de Honda com a camisa do Botafogo, que está em 19.º e penúltimo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, com apenas 23 pontos após 27 rodadas.