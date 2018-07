Honduras empata e lidera as Eliminatórias da Concacaf Disposto a disputar novamente uma Copa do Mundo, como aconteceu há três anos na África do Sul, a seleção de Honduras se superou nesta sexta-feira para se manter na liderança das Eliminatórias da Concacaf (Américas do Norte e Central e Caribe) para o Mundial de 2014, que acontecerá no Brasil. Em casa, os hondurenhos sofreram dois gols, mas correram atrás e conseguiram o empate por 2 a 2 com o México, pela segunda rodada do hexagonal decisivo. Os dois gols dos mexicanos foram marcados pelo atacante Javier "Chicharito" Hernández, do Manchester United, enquanto que Carlo Costly e Jerry Bengtson anotaram os dos donos da casa.