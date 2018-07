Honduras faz oito no Canadá e avança para hexagonal Honduras e Canadá tinham tudo para fazer um jogo tenso nesta terça-feira, em San Pedro Sula, na América Central. Os dois times brigavam diretamente por uma vaga na próxima fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2014. Quem vencesse avançava no Grupo C e o Canadá tinha a vantagem do empate. Assim, ninguém julgava possível os 8 a 1 que os hondurenhos fizeram.