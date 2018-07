Honduras perde último jogo em casa antes da Copa

A seleção de Honduras perdeu por 1 a 0 para a Venezuela, na noite de quarta-feira, em partida de preparação para a Copa do Mundo, disputada na cidade de San Pedro Sula. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Francisco Flores, aos seis minutos do segundo tempo.

A partida foi a última da seleção de Honduras no seu país antes do Mundial, já que a equipe seguirá para a Alemanha no dia 15 de maio, onde realizará a etapa final da sua preparação. Antes da estreia, a equipe vai disputar amistosos contra Azerbaijão, em 27 de maio, Bielo-Rússia, em 2 de junho, e Romênia, em 5 de junho.

A seleção de Honduras não disputa a Copa do Mundo desde 1982. A equipe está no Grupo H do Mundial da África do Sul e vai enfrentar Chile, Espanha e Suíça.