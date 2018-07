Honduras promete ser agressiva diante da Suíça Honduras ainda tem chances matemáticas de conseguir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Por isso, promete ser agressiva diante da Suíça, no jogo desta quarta-feira, na Arena Amazônia, em Manaus, pela última rodada do Grupo E, quando só uma vitória com muitos gols lhe mantém a esperança de ficar com a vaga.