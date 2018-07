Honduras será o rival do Brasil nas oitavas de final do Mundial Sub-17

Goleada por 5 a 1 pela França neste sábado, a seleção de Honduras será a próxima rival do Brasil no Mundial Sub-17. O duelo, válido pelas oitavas de final, está marcado para a próxima quarta-feira, dia 18.

A seleção brasileira só precisava aguardar os resultados deste sábado para confirmar seu adversário. A definição ficou por conta da derrota de Honduras, que já era dada como certa no caminho do Brasil. A equipe hondurenha ficou em terceiro lugar no Grupo E, mas se classificou na conta dos melhores terceiros colocados da fase inicial.

Já a seleção brasileira avançou com facilidade no Mundial. Venceu os seus três jogos - Espanha, Coreia do Norte e Níger - e terminou a fase de grupos com aproveitamento de 100%. Se confirmar o favoritismo nas oitavas, o Brasil já sabe que poderia enfrentar nas quartas de final. Pela definição da chave, a seleção enfrentaria o vencedor do duelo entre a Alemanha e a Colômbia.

"Conseguimos vencer as adversidades e isto é muito positivo. O time tem se preparado também durante a competição com estas adversidades. Isto nos deixa mais maduros para a fase seguinte, que é uma situação muito mais delicada. Não temos direito a uma derrota. Precisamos de lucidez para que as vitórias venham", afirmou o técnico Carlos Amadeu, após a vitória sobre Níger na sexta-feira.