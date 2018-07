Honduras treina na Arena do Grêmio antes de 'desafio' com o Brasil

Horas depois de desembarcar na cidade de Porto Alegre no fim da tarde de domingo, a seleção de Honduras realizou nesta segunda-feira pela manhã seu primeiro treino na Arena do Grêmio. Na quarta-feira, o time da América Central fará um amistoso diante do Brasil, às 22 horas, no Beira-Rio.

E neste primeiro trabalho no País, os hondurenhos fizeram mistério. A atividade foi aberta à imprensa somente nos primeiros 15 minutos. Depois, os portões foram fechados e o técnico Jorge Luis Pinto escondeu a escalação que vai a campo na quarta.

O treinador vive bom momento, depois de levar a Costa Rica à surpreendente campanha na última Copa do Mundo, caindo nas quartas de final. No último sábado, comandou Honduras no empate por 2 a 2 diante do Paraguai em pleno Defensores Del Chaco. Agora, sonha em surpreender o Brasil em Porto Alegre.

"É uma grande expectativa. Gostamos de jogar com o Brasil, sabemos o que o Brasil representa no mundo e é um desafio muito bom para nós. A equipe fez boas coisas contra o Paraguai e pensamos em melhorar contra o Brasil, sabendo que o Brasil é um rival bem difícil", declarou após a atividade desta segunda.