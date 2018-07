'Honrado', atacante Guilherme é apresentado e promete buscar espaço no Botafogo

O Botafogo apresentou oficialmente nesta sexta-feira o atacante Guilherme. Contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Grêmio, o jogador de 21 anos já treinava com o grupo há pouco mais de uma semana com o elenco, mas só agora vestiu a camisa do clube e falou pela primeira vez como jogador alvinegro.

"Pra mim é uma grande oportunidade vestir essa camisa. Estou muito honrado. O time tem muita história no futebol. É encarar de peito aberto, estou ansioso para jogar logo. Espero fazer muitos gol", comentou o jovem jogador, que prometeu lutar para conseguir seu espaço no time.

"O Jair (Ventura) já me chamou pra conversar, perguntou sobre minhas características e onde eu gosto mais de jogar. Chego para somar. Claro que vou buscar meu espaço, mas é saudável. Todos aqui têm qualidade para representar o Botafogo dentro de campo", garantiu.

Paulista, Guilherme chegou ainda jovem ao Grêmio para atuar na base. Promovido ao time principal, sofreu com a falta de espaço e foi emprestado ao São José para a disputa do Campeonato Gaúcho de 2016. E foi justamente pelo clube que ele marcou seu último gol, em fevereiro do ano passado. Pelo Grêmio, foram 19 oportunidades entre os profissionais, sem nunca ter balançado a rede.

Por isso, Guilherme mostrou-se animado para deixar o jejum para trás e apresentou suas características ao torcedor. "Jogo mais pelos lados, pelas beiradas do campo. Sou um jogador agressivo, que sempre busca os gols. Nossa ambição esse ano é a Libertadores, mas não podemos esquecer do Campeonato Carioca. Temos um grupo muito forte e vamos dividir esse foco. Mas reforço que o nosso principal objetivo é a Copa Libertadores."